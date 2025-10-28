Dämlich-Aktion: 19-Jähriger bastelt sich Kennzeichen - und bekommt die bittere Quittung

Frankfurt am Main - Selten dämliche Aktion! Ein 19-jähriger Motorradfahrer gab bei einer Kontrolle in Frankfurt gegenüber den Polizeibeamten sofort offen zu, ohne Führerschein und mit einem gefälschten Kennzeichen unterwegs zu sein, und begründete dies kurios .

Mit diesem selbst gemalten Kennzeichen wurde der junge Mann (19) in Frankfurt erwischt. (Symbolfoto) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Laut einem aktuellen Polizeibericht fand die Kontrolle bereits am frühen Freitagmorgen am Kurfürstenplatz in der Frankfurter Innenstadt statt.

Der Grund für die naive Aktion: Er konnte es angeblich nicht erwarten, sein neues Motorrad auszuprobieren.

Also griff er kurzerhand zu Papier und Stift und malte sich ein eigenes Nummernschild.

Besonders kreativ: Auf das selbst gemalte Bremer Kennzeichen pinselte er sogar eine nachgebildete Zulassungsplakette der Stadt Hamburg.

Die Polizei zeigte wenig Verständnis für die Bastelaktion. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.