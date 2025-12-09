Dank "AirTag": Autoklau-Pärchen von Polizei festgenommen

Fürth - Zwischen Freitag und Samstag verschwand im mittelfränkischen Fürth der VW Touareg eines 48-Jährigen aus der Tiefgarage an der Heilstättenstraße. Schlecht für die Täter: Im Wagen war auch ein sogenannter "AirTag".

Ein im gestohlenen Auto abgelegter AirTag konnte den Polizisten eine erste Spur in Richtung Täter geben – was aber erst später klar wurde. (Symbolbild) © 123RF/adrianhancu

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Besitzer am Vortag seinen Schlüssel verloren und den Verlust erst am Freitag bemerkt.



Im Fahrzeug lagen mehrere persönliche Gegenstände und Ausweispapiere. Und eben der AirTag. Dieser hatte den Touareg im Raum Schwarzenbruck angezeigt. Allerdings konnte man ihn dort nicht finden.

Das Gerät sollte die Polizeiarbeit dennoch im Verlauf noch vereinfachen.

Bei einem AirTag handelt es sich um einen Ortungs-Tracker von Apple. Kurz zusammengefasst: Das Gerät nutzt per Bluetooth das "Wo ist?"-Netzwerk von Millionen anonymisierten Apple-Geräten, um den Standort an den Besitzer zu melden.

Diese Funktion brachte im ersten Anlauf wenig. Allerdings war die klassische, altmodische Polizeiarbeit hier von Erfolg gekrönt: Augen offen halten.