Das ging in die Hose: 40-Jähriger pinkelt gegen Leipziger Bahnhof und wird verhaftet

Leipzig - Ein 40-jähriger Deutscher wollte sich am Sonntagnachmittag am Leipziger Hauptbahnhof erleichtern. Die Bundespolizei griff ein und stellte dabei noch ein ganz anderes Vergehen des Mannes fest.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei verhafteten am Wochenende gleich mehrere Personen am Leipziger Hauptbahnhof. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Bei der Kontrolle der Personalien entdeckten die Beamten, dass der 40-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wird. Das teilte die Bundespolizei am Montagnachmittag mit.

Das Amtsgericht Rinteln hatte den Mann wegen Betrugs zu einer Ersatzfreiheitsstraße von 80 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt. Insgesamt sollte er also 2400 Euro blechen.

Da der 40-Jährige das Geld nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei ebenfalls am Montag mitteilte, vollstreckte die sogenannte Gemeinsame Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum am Wochenende noch weitere Haftbefehle.