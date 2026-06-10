Das wird teuer! Polizei zieht zahlreiche Verkehrssünder aus dem Verkehr

Zwickau/Plauen - Viel zu schnell unterwegs! Die Polizei machte am Dienstagmorgen im Landkreis Zwickau und im Vogtland wieder jagt auf Raser. Dabei erwischten sie mehrere Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren - aber auch welche, die keinen Gurt angelegt hatten, mit Handy am Steuer saßen oder im Suff unterwegs waren. Nun hagelt es saftige Geldstrafen und Punkte.

Im Landkreis Zwickau und im Vogtland erwischte die Polizei zahlreiche Verkehrssünder. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Die Beamten hatten insgesamt 14 Kontrollstellen eingerichtet. Von 5 bis 9 Uhr legten sie sich auf die Lauer.



In erster Linie wollte die Polizei Raser erwischen, aber auch Autofahrer, deren Licht nicht ordnungsgemäß funktionierte. Die Beamten hielten 118 Fahrzeuge an, etwa 2800 fuhren durchs Radar.

"Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte bei den Geschwindigkeitskontrollen 87 Geschwindigkeitsverstöße – 21 davon befanden sich im Bußgeldbereich", teilt die Polizei mit.

Am schnellsten war ein BMW auf der B93 im Zwickauer Stadtteil Crossen unterwegs. Das Fahrzeug bretterte bei zulässigen 100 km/h mit 136 Sachen durch die Messanlage! Den Fahrer oder die Fahrerin erwartet nun ein saftiges Bußgeld von etwa 200 Euro.

Auch in Rodewisch (Vogtland) wurde ein Auto bei erlaubten 30 km/h mit satten 64 km/h erwischt. Hier drohen 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.