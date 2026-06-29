Mieter verletzt: Rauchbombe durch Wohnungsfenster geworfen

Plauen - In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in Plauen ( Vogtlandkreis ) eine Rauchbombe in eine Wohnung geworfen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Karl-Joseph Hildebrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte die Attacke gegen 2.10 Uhr am frühen Montagmorgen. Die bislang unbekannten Täter haben durch das geöffnete Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Jößnitzer Straße einen Rauchkörper geworfen.

In der Wohnung kam es daraufhin zu einer Rauchentwicklung und der Bewohner (36) wurde leicht verletzt.

"Das betroffene Wohnhaus befindet sich im Bereich zwischen der Mozartstraße und der Beethovenstraße", berichtet ein Polizeisprecher.

Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und die Polizei sucht nach Zeugen.