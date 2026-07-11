Steine und Metallstange auf den Gleisen: Straßenbahnfahrer verhindert Unglück

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Ein Straßenbahnfahrer hat in Ludwigshafen am Freitag Schlimmeres verhindert. Kurz vor seiner Bahn entdeckte er plötzlich mehrere Gegenstände auf den Gleisen.

Von Maximilian Hölzel

Ludwigshafen am Rhein - Ein Straßenbahnfahrer hat in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) am Freitagabend offenbar Schlimmeres verhindert. Kurz vor seiner Bahn entdeckte er mehrere Gegenstände auf den Gleisen und reagierte sofort.

Im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen kam es Freitag zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. (Symbolbild)
Im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen kam es Freitag zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. (Symbolbild)  © 123RF/rostovdriver

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 21.20 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße.

Demnach bemerkte der Fahrer Steine sowie eine Metallstange auf den Schienen und leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein.

Dadurch konnte die Straßenbahn noch rechtzeitig vor den Hindernissen zum Stehen kommen.

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Verletzt wurde durch das Bremsmanöver niemand.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Wer die Gegenstände auf den Gleisen platzierte, ist bislang unklar.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 062196324150 oder per E-Mail zu melden.

Titelfoto: 123RF/rostovdriver

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