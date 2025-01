12.01.2025 18:14 930 Deutsches Auto brennt in österreichischem Tunnel vollständig aus - Insassen können sich noch retten

Ein Auto ist in einem Tunnel an der deutsch-österreichischen Grenze in Brand geraten.

Von Christiane Oelrich, Emelie Herrmann Dornbirn - Im Motorraum eines Fahrzeugs ist in einem Tunnel nahe der deutsch-österreichischen Grenze plötzlich Feuer ausgebrochen. Ein deutsches Auto brannte in einem Tunnel in Österreich vollständig ab. © Screenshot / Instagram / feuerwehr_bregenz.rieden Das Unglück passierte am Sonntagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in der zweispurigen Oströhre des österreichischen Pfändertunnels unweit des Bodensees. Nach Angaben der Polizei sei das Feuer im Motorraum des Wagens ausgebrochen, woraufhin das Fahrzeug eines deutschen Besitzers vollständig ausbrannte. Der 62-jährige Fahrer und seine Frau konnten sich rechtzeitig in einem Quertunnel in Sicherheit bringen. Polizeimeldungen Betrunken am Steuer: Mann versucht, Polizei zu täuschen Wegen der Rauchentwicklung mussten 150 bis 200 Personen aus dem Tunnel evakuiert werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand, hieß es weiter. Infolge des Brandes entstanden in dem Tunnel erhebliche Schäden, Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. © Screenshot / Instagram / feuerwehr_bregenz.rieden Brand hinterlässt zahlreiche Schäden Die Oströhre war Stunden nach dem Unglück noch gesperrt, der Verkehr wurde währenddessen durch die andere Röhre geleitet. Es seien Schäden am Fahrbahnbelag, an der Tunnelwand und an der Tunneldecke entstanden. Die Röhre müsse nun von einem Statiker geprüft werden.

Titelfoto: Screenshot / Instagram / feuerwehr_bregenz.rieden