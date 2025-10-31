Dichter Rauch im Treppenhaus: Mehrfamilienhaus im Harz fängt Feuer

Blankenburg - Am Donnerstagabend brannte ein Mehrfamilienhaus in Blankenburg ( Harz ).

Die Feuerwehr merkte beim Ankommen, dass der Rauch nicht aus dem Keller kam. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der Notruf ging gegen 22.30 Uhr aus der Rübeländer Straße ein, wie das Polizeirevier Harz am Freitag mitteilte.

In dem Treppenhaus des Gebäudes breitete sich dichter Rauch aus, der laut der Anrufer aus dem Keller zu kommen schien.

Angekommen bemerkten die Feuerwehrleute jedoch, dass es nicht der Keller war, der brannte.

Stattdessen war das Feuer in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen.

Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort behandelt.