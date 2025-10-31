Dichter Rauch im Treppenhaus: Mehrfamilienhaus im Harz fängt Feuer
Blankenburg - Am Donnerstagabend brannte ein Mehrfamilienhaus in Blankenburg (Harz).
Der Notruf ging gegen 22.30 Uhr aus der Rübeländer Straße ein, wie das Polizeirevier Harz am Freitag mitteilte.
In dem Treppenhaus des Gebäudes breitete sich dichter Rauch aus, der laut der Anrufer aus dem Keller zu kommen schien.
Angekommen bemerkten die Feuerwehrleute jedoch, dass es nicht der Keller war, der brannte.
Stattdessen war das Feuer in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen.
Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort behandelt.
Die übrigen sechs Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, da der ausgelöste Feueralarm sie rechtzeitig warnte.
Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro. Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird ermittelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa