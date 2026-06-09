Dieb springt auf Flucht vor der Polizei aus Fenster und wird lebensbedrohlich verletzt

Stendal - Am Dienstagmorgen wollten Polizeibeamte in Stendal einen offenen Haftbefehl vollstrecken. Wenig später musste der Gesuchte ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Flucht vor der Polizei verletzte sich ein Tatverdächtiger schwer. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 9.30 Uhr rückten die Polizisten in die Frommhagenstraße aus, wo sich der 36-Jährige in seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss aufhielt.

Die Beamten klopften und klingelten mehrfach, doch der Deutsche öffnete nicht, sodass ein Schlüsseldienst die Tür knacken musste, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Im Inneren der Wohnung konnten die Einsatzkräfte den Beschuldigten zunächst nicht auffinden. Dann erblickten sie jedoch ein offenes Fenster und sahen, wie der 36-Jährige unten auf dem Gehweg lag.

Der Mann hatte sich bei dem Sprung aus dem Fenster lebensgefährliche Verletzungen zugezogen und musste schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.