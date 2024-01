Diebe mit Schlitten voller geklauter Sachen erwischt

Oberwiesenthal - Die Polizei hat am Dienstagabend am Grenzübergang Oberwiesenthal ( Erzgebirgskreis ) zwei mutmaßliche Diebe mit einem Schlitten voller geklauter Sachen erwischt.

Die Polizei hat die mutmaßlichen Diebe vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © 123RF / fotohenk

Wie die Bundespolizei mitteilte, kontrollierten Einsatzkräfte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Landes- und Bundespolizei zwei Männer (33, 35), die zu Fuß mit einem Hörnerschlitten in Richtung Tschechien unterwegs waren.

Auf dem Schlitten der beiden Tschechen waren unter anderem Skistiefel, eine Kettensäge, ein Laptop, eine Schreckschusswaffe und drei Luftgewehre. Nur wenige Stunden zuvor wurde auf dem Revier in Annaberg der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Oberwiesenthal gemeldet.

"Zudem wurden die beiden Personen wenige Stunden zuvor in Oberwiesenthal durch Zeugen gesichtet, weshalb die tschechischen Staatsangehörigen durch Kräfte der Landespolizei vorläufig festgenommen wurden", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Sachen auf dem Schlitten konnten nach den ersten Ermittlungen dem Einbruch und anderen Diebstählen in Oberwiesenthal zugeordnet werden.

Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der ersten Maßnahme wieder entlassen.