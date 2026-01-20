Diebstahl-Fail: Männer klauen zwei Smartphones - aber gehen trotzdem leer aus

Bitterfeld-Wolfen - Am Montagabend sorgten zwei Diebe in Bitterfeld-Wolfen für skurrile Szenen.

Die Diebe hatten es auf Smartphones abgesehen, sind aber kläglich gescheitert. (Symbolbild) © 123rf/kwangmoo

Nach Angaben der Polizei betraten die zwei Männer gegen 17 Uhr ein Telekommunikationsgeschäft in der Walther-Rathenau-Straße.

"Während einer der beiden in der Tür stehen blieb, verwickelte der andere die Angestellte in ein Gespräch und sah sich auffällig im Verkaufsraum um", berichtete Sprecherin Astrid Kuchta.

Dann ging alles ganz schnell: Er drehte sich unvermittelt um, riss zwei Samsung-Vorführhandys von einem Aufsteller und flüchtete mit seinem Kumpanen in Richtung Markt.

Blöd nur, dass es sich bei den Smartphones lediglich um Attrappen handelte.