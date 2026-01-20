Diebstahl-Fail: Männer klauen zwei Smartphones - aber gehen trotzdem leer aus
Bitterfeld-Wolfen - Am Montagabend sorgten zwei Diebe in Bitterfeld-Wolfen für skurrile Szenen.
Nach Angaben der Polizei betraten die zwei Männer gegen 17 Uhr ein Telekommunikationsgeschäft in der Walther-Rathenau-Straße.
"Während einer der beiden in der Tür stehen blieb, verwickelte der andere die Angestellte in ein Gespräch und sah sich auffällig im Verkaufsraum um", berichtete Sprecherin Astrid Kuchta.
Dann ging alles ganz schnell: Er drehte sich unvermittelt um, riss zwei Samsung-Vorführhandys von einem Aufsteller und flüchtete mit seinem Kumpanen in Richtung Markt.
Blöd nur, dass es sich bei den Smartphones lediglich um Attrappen handelte.
Da die Beute demnach wertlos ist, entstand bei der Tat lediglich Sachschaden an dem Aufsteller. Nach ersten Schätzungen beträgt dieser circa 200 Euro.
