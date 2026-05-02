Polizeigroßeinsatz in Gommern: Frau durch Selbstschussanlage verletzt

Gommern - Großeinsatz im Jerichower Land : In der Stadt Gommern wurden am Samstagvormittag mehrere Kräfte der Polizei auf den Plan gerufen.

Mehrere Polizeibeamte sicherten die Umgebung ab. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Wie das Polizeirevier Jerichower Land auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurde auf einem Grundstück eine Frau durch eine Selbstschussanlage verletzt.

Zeugenaussagen zufolge wurde der Bereich am Vormittag von mehreren Polizeifahrzeugen abgesichert, auch das SEK war vor Ort im Einsatz.