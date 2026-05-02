Polizeigroßeinsatz in Gommern: Frau durch Selbstschussanlage verletzt
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Gommern - Großeinsatz im Jerichower Land: In der Stadt Gommern wurden am Samstagvormittag mehrere Kräfte der Polizei auf den Plan gerufen.
Wie das Polizeirevier Jerichower Land auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurde auf einem Grundstück eine Frau durch eine Selbstschussanlage verletzt.
Zeugenaussagen zufolge wurde der Bereich am Vormittag von mehreren Polizeifahrzeugen abgesichert, auch das SEK war vor Ort im Einsatz.
Aktuell könne man noch keine Auskünfte zu den Geschehnissen vor Ort erteilen, hieß es weiter. Auch wie schwer die angeschossene Frau verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt.
Titelfoto: Marius Becker/dpa