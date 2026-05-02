Achtjährige stürzt beim Klettern zehn Meter in die Tiefe – mit überraschendem Ausgang
Birkenhördt - Ein Ausflug an einen Kletterfelsen in Rheinland-Pfalz endete für ein kleines Mädchen mit einem dramatischen Sturz. Doch trotz der enormen Fallhöhe hatte die Achtjährige offenbar Glück im Unglück.
Nach Angaben der Polizei Bad Bergzabern kam es am Nachmittag des 1. Mai am Lauterschwaner Rappenfelsen bei Birkenhördt im Landkreis Südliche Weinstraße zu dem schweren Unfall.
Demnach war das Mädchen dort am Klettern, als es plötzlich aus rund zehn Metern Höhe abstürzte.
Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und barg das Kind.
Anschließend wurde die Achtjährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen.
Wie es genau zu dem Sturz kam und wer das Mädchen begleitet hatte, war zunächst nicht bekannt. Nach aktuellem Stand erlitt das Kind bei dem Unfall wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa