Achtjährige stürzt beim Klettern zehn Meter in die Tiefe – mit überraschendem Ausgang

Birkenhördt - Ein Ausflug an einen Kletterfelsen in Rheinland-Pfalz endete für ein kleines Mädchen mit einem dramatischen Sturz. Doch trotz der enormen Fallhöhe hatte die Achtjährige offenbar Glück im Unglück .

Die Achtjährige wurde nach ihrem Sturz per Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Nach Angaben der Polizei Bad Bergzabern kam es am Nachmittag des 1. Mai am Lauterschwaner Rappenfelsen bei Birkenhördt im Landkreis Südliche Weinstraße zu dem schweren Unfall.

Demnach war das Mädchen dort am Klettern, als es plötzlich aus rund zehn Metern Höhe abstürzte.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und barg das Kind.

Anschließend wurde die Achtjährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen.