Fernzugriff gewährt: Betrüger ergaunern mehrere zehntausend Euro

Döbeln - Ein Rentner hat in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) einem mutmaßlichen Bankmitarbeiter Fernzugriff auf seinen Laptop gewährt und so Zehntausende Euro verloren.

Betrüger haben durch Fernzugriff von einem Rentner in Döbeln fast 50.000 Euro ergaunert. (Symbolfoto) © 123rf.com/mshmeljov

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am gestrigen Montag eine E-Mail seiner Bank mit einer angeblichen Sicherheitswarnung erhalten.

Laut der Mail sei es zu unautorisierten Abbuchungen gekommen. Es wurde ihm empfohlen, sich an die Hotline zu wenden.

"Der Geschädigte kam dieser Aufforderung nach und wurde durch einen vermeintlichen Bank-Mitarbeiter gebeten, eine Software auf dem Laptop zu installieren, sodass ein Fernzugriff möglich wird, um finanzielle Schäden zu verhindern", berichtet ein Polizeisprecher am Dienstag.

Doch damit nahm das Unheil erst seinen Lauf. Durch den Fernzugriff gelang es den Betrügern, fast 50.000 Euro auf ein anderes Konto zu überweisen.