Junge Frau tot in Wohnung gefunden: Ehemann unter Verdacht und auf der Flucht

Die Polizei hat in Dorsten eine 24-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurde mutmaßlich Opfer eines Tötungsdeliktes.

Von Christine Baehr

Dorsten - Eine 24-Jährige ist in ihrer Wohnung in Dorsten in Nordrhein-Westfalen tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte entdeckten die leblose Frau, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Recklinghausen mitteilten.

Die Spurensicherung im Einsatz: In Dorsten wurde eine 24-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden.
Die Spurensicherung im Einsatz: In Dorsten wurde eine 24-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden.  © Guido Bludau/dpa

In der Wohnung befanden sich den Angaben zufolge noch drei Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren. Aufgrund der Hinweise auf Gewalteinwirkung habe die Polizei eine Mordkommission eingerichtet.

Als tatverdächtig gelte der 26-jährige, derzeit flüchtige Ehemann der Toten.

Er sei am Donnerstag wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt der Wohnung verwiesen worden. Später hätten jedoch Anwohnerinnen und Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert, da sie diesen erneut an der Anschrift gesehen hätten, sagte eine Sprecherin der Recklinghausener Polizei.

Nachdem ihnen niemand die Tür geöffnet hatte, verschafften sich die Einsatzkräfte laut Mitteilung schließlich Zutritt zu der Wohnung.

Polizisten sind an einem Wohnhaus im Einsatz. Nach dem mutmaßlichen Täter, dem Ehemann, wird gefahndet.
Polizisten sind an einem Wohnhaus im Einsatz. Nach dem mutmaßlichen Täter, dem Ehemann, wird gefahndet.  © Guido Bludau/dpa

Die drei Kinder seien unverletzt gewesen; das Jugendamt habe sie in Obhut genommen. Aktuell fahnde die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

Titelfoto: Fotomontage: Guido Bludau/dpa

