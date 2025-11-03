Drei Einbrüche in Magdeburg: Polizei findet Diebesgut in Wohnung wieder

Magdeburg - Innerhalb von zwei Tagen wurde in drei Magdeburger Wohnungen eingebrochen. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen geschnappt.

Die Polizei suchte die Einbrecher zunächst erfolglos. (Symbolfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Irgendwann zwischen Mittwochmorgen und Freitagabend gab es zunächst einen Einbruch im Bereich Fröbelstraße/Spielhagenstraße, wie das Polizeirevier Magdeburg am Sonntag mitteilte.

Am Donnerstagnachmittag kamen zwei weitere Fälle dazu.

Die Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in Hochparterrewohnungen von Mehrfamilienhäusern ein. Sie suchten dort gezielt nach Schmuck und Bargeld.

Nachdem eine Anwohnerin zwei Verdächtige gesichtet hatte, suchten ein Polizeihubschrauber und Spürhunde nach den Langfingern - jedoch erfolglos.

Allerdings fanden sie auf ihrer Suche etwas von dem Diebesgut. Dieses führte letztendlich zum Erfolg: Wie die Beamten am Montag mitteilten, konnte ein 25-jähriger Verdächtiger festgestellt werden.