Drei Einbrüche in Magdeburg: Polizei findet Diebesgut in Wohnung wieder

Innerhalb von nur zwei Tagen gab es drei Einbrüche in Stadtfeld-West. Die Ermittlungen führten nun zu einem Verdächtigen.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Innerhalb von zwei Tagen wurde in drei Magdeburger Wohnungen eingebrochen. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen geschnappt.

Die Polizei suchte die Einbrecher zunächst erfolglos. (Symbolfoto)
Die Polizei suchte die Einbrecher zunächst erfolglos. (Symbolfoto)  © Isabelle Wiermann/TAG24

Irgendwann zwischen Mittwochmorgen und Freitagabend gab es zunächst einen Einbruch im Bereich Fröbelstraße/Spielhagenstraße, wie das Polizeirevier Magdeburg am Sonntag mitteilte.

Am Donnerstagnachmittag kamen zwei weitere Fälle dazu.

Die Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in Hochparterrewohnungen von Mehrfamilienhäusern ein. Sie suchten dort gezielt nach Schmuck und Bargeld.

Bei Suche nach Kind (5): Laser-Attacke auf Polizeihubschrauber - Flugtechniker schwer verletzt
Polizeimeldungen Bei Suche nach Kind (5): Laser-Attacke auf Polizeihubschrauber - Flugtechniker schwer verletzt

Nachdem eine Anwohnerin zwei Verdächtige gesichtet hatte, suchten ein Polizeihubschrauber und Spürhunde nach den Langfingern - jedoch erfolglos.

Allerdings fanden sie auf ihrer Suche etwas von dem Diebesgut. Dieses führte letztendlich zum Erfolg: Wie die Beamten am Montag mitteilten, konnte ein 25-jähriger Verdächtiger festgestellt werden.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei zahlreiche geklaute Gegenstände aus mehreren Einbrüchen. Die Ermittlungen dauern an.

Originalmeldung vom 2. November, 15.30 Uhr, zuletzt aktualisiert am 3. November, 14.55 Uhr.

Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: