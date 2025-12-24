Messer-Mann sorgt für Polizeieinsatz in Straßenbahn

Rostock - Alarm in Rostock! Am Dienstagabend hat ein 31-jähriger Mann mit einem Messer einen größeren Polizeieinsatz in der Hansestadt ausgelöst.

In einer Straßenbahn in Rostock kam es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Mann vor Ort mit einem Messer hantiert haben soll. © Stefan Tretropp

Laut Mitteilung wurden die Beamten gegen 21 Uhr zum Charles-Darwin-Ring in der Südstadt alarmiert. In einer dort fahrenden Straßenbahn sollte ein Mann mit einem Messer hantiert haben.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Fahrgäste die Straßenbahn bereits verlassen, nur der Verdächtige und ein schlafender Passagier befanden sich noch im Inneren.

Der 31-Jährige, der augenscheinlich keine Waffe in der Hand hatte, wurde von den Beamten aufgefordert, ein etwaiges Messer abzulegen - er holte eines aus seinem Rucksack und warf es auf den Boden. Anschließend wurde er von den Polizisten gesichert und abgesucht.

Der polizeibekannte Mann war mit rund zwei Promille stark betrunken und stand darüber hinaus offenbar unter Drogeneinfluss. Er wurde zur medizinischen Betreuung ins Krankenhaus gebracht.