Drei in Gebüsch, einer unter Auto: Kioskeinbruch endet für Männer nicht nach Plan

Hanau - Ein Einbruch in einen Kiosk in der Akademiestraße hat am Mittwochmorgen die Polizei in Hanau auf den Plan gerufen. Sonderlich lange mussten die Beamten nicht nach den Tatverdächtigen suchen.

Die Polizei konnte die Verdächtigen schnell ausmachen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei zum Fall mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 4 Uhr den Notruf gewählt und vier Personen gemeldet, die sich am Gebäude auffällig verhalten würden. Sofort entsandte Streifen machten sich vor Ort auf die Suche und wurden sehr schnell fündig.

Die Einsatzkräfte konnten vier Männer im Alter von 45 bis 57 Jahren ausmachen. Auf zwei trafen die abgegebenen Personenbeschreibungen zu. Drei hatten sich in einem Gebüsch versteckt, einer unter einem Auto. Bei allen klickten die Handschellen.

Zeitgleich wurde festgestellt, dass an dem Kiosk eine Tür aufgebrochen worden war. Im Inneren hatten die Täter eine Schublade geöffnet, darüber hinaus lagen einige Zigarettenpackungen herum.

Der Verdacht gegen das Quartett erhärtete sich den Angaben zufolge, als die die Beamten in einem offenbar von den Tätern genutzten Auto, bei dem es sich um einen blauen Honda mit Kasseler Kennzeichen handelte, etliche der Zigarettenpackung fanden, die eingewickelt in einem Tuch im Kofferraum lagen. Auch entdeckten die Kräfte auf dem Beifahrersitz ein Brecheisen.