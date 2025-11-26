Tretroller von Wohnblock geworfen? Kind hat Schutzengel

Langen - Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können! Ein 13 Jahre altes Mädchen ist von einem Kinderroller getroffen worden. Dieser soll zuvor aus großer Höhe von einem Wohnhaus in Langen geworfen worden sein.

Rettungskräfte brachten die 13-Jährige in eine Klinik. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Polizeiangaben vom Mittwochmorgen zufolge wurden die Beamten am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in die Südliche Ringstraße gerufen.

Laut Zeugen war ein Kind von einem Gegenstand getroffen worden, der aus der Richtung eines Wohnblocks kommend nach unten gefallen sei.

Vor Ort kümmerte sich eine parallel verständigte Rettungswagenbesatzung um die 13-Jährige, die leichte Verletzungen an der Schulter erlitten hatte.

Sie wurde von den Rettungskräften nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung und Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Derweil konnte ein Tretroller als der Gegenstand ausgemacht werden, der aus großer Höhe gefallen und dabei das Mädchen getroffen haben soll.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Roller womöglich aus dem Haus geworfen worden sein. Ob dies in der Tat der Fall war, konnte bislang allerdings noch nicht abschließend geklärt werden und ist Teil der laufenden Ermittlungen.