Tretroller von Wohnblock geworfen? Kind hat Schutzengel
Langen - Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können! Ein 13 Jahre altes Mädchen ist von einem Kinderroller getroffen worden. Dieser soll zuvor aus großer Höhe von einem Wohnhaus in Langen geworfen worden sein.
Polizeiangaben vom Mittwochmorgen zufolge wurden die Beamten am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in die Südliche Ringstraße gerufen.
Laut Zeugen war ein Kind von einem Gegenstand getroffen worden, der aus der Richtung eines Wohnblocks kommend nach unten gefallen sei.
Vor Ort kümmerte sich eine parallel verständigte Rettungswagenbesatzung um die 13-Jährige, die leichte Verletzungen an der Schulter erlitten hatte.
Sie wurde von den Rettungskräften nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung und Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.
Derweil konnte ein Tretroller als der Gegenstand ausgemacht werden, der aus großer Höhe gefallen und dabei das Mädchen getroffen haben soll.
Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Roller womöglich aus dem Haus geworfen worden sein. Ob dies in der Tat der Fall war, konnte bislang allerdings noch nicht abschließend geklärt werden und ist Teil der laufenden Ermittlungen.
Polizei sucht nach Zwischenfall in Langen nach Zeugen
Im Fokus stehe vor allem die Frage, ob fahrlässiges oder sogar vorsätzliches Handeln vorliege, hieß es vonseiten der Beamten. Namentliche Hinweise auf die mutmaßlich verantwortliche Person liegen der Polizei den Angaben zufolge bereits vor.
Mögliche Zeugen, welche zur Aufklärung des Sachverhalts sachdienliche Angaben machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0610390300 mit der zuständigen Polizeistation Langen in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa