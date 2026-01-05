Dreiste Aktion im Harz: Räuber überfallen Mann und machen fette Beute

Wernigerode - Bereits am 20. Dezember wurde ein 51-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern in Wernigerode ( Landkreis Harz ) bedroht und ausgeraubt. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach den Räubern.

Trotz des gewaltsamen Übergriffs blieb das Opfer unverletzt. (Symbolbild) © 123rf/Jaromír Chalabala

Nach Angaben des Polizeireviers Harz ereignete sich der Vorfall am besagten Tag gegen 19.15 Uhr in der Kleinen Schenkstraße, im Bereich der Einmündung zur Großen Schenkstraße.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge wirkten die zwei Täter zunächst gewaltsam auf den 51-jährigen Mann ein und bedrohten ihn mit einem bislang unbekannten Gegenstand.

Anschließend klauten die Diebe mehrere Wertgegenstände des Opfers im fünfstelligen Wert.

Nach der Tat flüchteten die unbekannten Männer in Richtung Innenstadt.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes ein und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.