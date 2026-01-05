Dreiste Aktion im Harz: Räuber überfallen Mann und machen fette Beute
Wernigerode - Bereits am 20. Dezember wurde ein 51-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern in Wernigerode (Landkreis Harz) bedroht und ausgeraubt. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach den Räubern.
Nach Angaben des Polizeireviers Harz ereignete sich der Vorfall am besagten Tag gegen 19.15 Uhr in der Kleinen Schenkstraße, im Bereich der Einmündung zur Großen Schenkstraße.
Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge wirkten die zwei Täter zunächst gewaltsam auf den 51-jährigen Mann ein und bedrohten ihn mit einem bislang unbekannten Gegenstand.
Anschließend klauten die Diebe mehrere Wertgegenstände des Opfers im fünfstelligen Wert.
Nach der Tat flüchteten die unbekannten Männer in Richtung Innenstadt.
Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes ein und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:
Tatverdächtiger 1:
- männlich
- etwa 18 bis 25 Jahre alt
- circa 1,85 Meter groß
- athletische, muskulöse Statur
- dunkler Teint
- Bart
- dunkle Jacke, dunkler Hoodie, dunkle Hose
- Handschuhe
Tatverdächtiger 2:
- männlich
- etwa 18 bis 25 Jahre alt
- circa 1,80 bis 1,85 Meter groß
- dunkler Teint
- dunkle Bekleidung
Sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu tatverdächtigen Personen können an das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder online über das elektronische Polizeirevier weitergegeben werden.
Titelfoto: 123rf/Jaromír Chalabala