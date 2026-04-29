Dreiste Diebe zapfen 600 Liter Diesel aus Lkws: Polizei sucht Zeugen

Harzgerode - In der Nacht auf Mittwoch wurden in Harzgerode ( Harz ) aus zwei Lastwagen knapp 600 Liter Dieselkraftstoff gestohlen.

Die Diebe sollen die Tankdeckel der Trucks aufgebrochen haben. (Symbolbild) © perfectti/123RF

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Harz zufolge hatten die bislang unbekannten Diebe es auf zwei geparkte Sattelzüge in der Ringstraße abgesehen.

"In beiden Fällen wurden jeweils die Tankdeckel aufgebrochen", erklärte eine Sprecherin des Reviers am Mittwoch.

Bei einem Lastwagen der Marke MAN wurden etwa 350 Liter Diesel und bei einem Daimler-Truck etwa 250 Liter Kraftstoff entwendet.

Der dabei entstandene Gesamtschaden wird auf einen Wert im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei leitete zwei Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall ein, hieß es weiter.