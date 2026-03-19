Drogen-Flucht durch Berlin: Raser kracht gegen Ampel und lässt verletzten Kumpel zurück

Berlin - Ein mutmaßlicher Drogenfahrer (24) lieferte sich Mittwochnacht mit der Polizei eine Verfolgungsjagd, fuhr dabei über rote Ampeln, heizte über Gehwege – und verlor schließlich die Kontrolle.

In der Nacht zu Donnerstag nahm die Polizei den mutmaßlichen Drogendealer fest. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 1 Uhr fiel der Wagen den Beamten im Weinbergsweg auf. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, gab der 24-Jährige Gas – und lieferte sich eine gefährliche Flucht quer durch die Stadt. Mehrfach mussten Autos ausweichen, auch Fußgänger brachten sich in Sicherheit.

An der Kreuzung Invalidenstraße/Gartenstraße krachte der Wagen gegen eine Ampel und eine Mauer. Im Auto: ein 22-jähriger Beifahrer – er verletzte sich am Bein.

Doch statt zu helfen, ließ der Fahrer seinen Kumpel einfach zurück und rannte davon, berichtete die Polizei Weit kam er nicht: Beamte schnappten den Flüchtigen kurz darauf. Besonders dreist: Der 24-Jährige hat gar keinen Führerschein!

Bei der Durchsuchung dann der nächste Hammer: Im Auto und bei dem Mann fanden die Beamten knapp 100 Verkaufseinheiten mutmaßlicher Drogen – darunter Tabletten und Pulver. Außerdem mehrere Handys und Bargeld in vierstelliger Höhe.