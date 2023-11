Drogen-Razzia in Halle! Polizei findet Crystal, Kokain - und ein geschliffenes Dönermesser

Halle (Saale) - Gegen einen 42-jährigen Hallenser wird seit längerer Zeit intensiv wegen Drogendelikten ermittelt. Am gestrigen Donnerstag erfolgte dann die Durchsuchung zweier Wohnobjekte.

Die Hallenser Polizei durchsuchte am Donnerstag mehrere Objekte nach Drogen - und wurde fündig. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Vor allem in einem Ladenlokal in der Richard-Wagner-Straße ereigneten sich bei Durchführung der Maßnahme einige Probleme: So widersetzten sich sowohl der Betreiber als auch die Besucher den Beamten, sodass drei Männer - einer davon der Beschuldigte - und zwei Frauen vorläufig festgenommen werden mussten.

Erst danach konnte die Polizei mit der Durchsuchung der Räumlichkeiten beginnen.

Hier stieß sie beim 42-Jährigen auf große Mengen Crystal, eine vierstellige Summe Bargeld sowie ein griffbereites 53 Zentimeter langes angeschliffenes Dönermesser.



Bei den anderen Anwesenden wurden Crystal, Bargeld und Einhandmesser gefunden. Eine der verdächtigen Frauen hatten zudem Kokain dabei, was ebenfalls beschlagnahmt wurde. Auch eine Feinwaage wurde gefunden.

Während die drei Männer inzwischen in ein Gefängnis überstellt wurden, befinden sich die beiden beschuldigten Frauen wieder auf freiem Fuß.