E-Bike, Kamera und Simson gestohlen: Mehrere Einbrüche in Plauen
Plauen - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Plauen (Vogtland) gemeldet. Der Gesamtschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt.
So wurde unter anderem im Ortsteil Reusa ein E-Bike vom Typ Bulls Copperhead Evo 1 geklaut. Laut Polizeiinformationen wurde es zwischen Sonntag (14 Uhr) und Dienstag (15 Uhr) entwendet.
Unbekannte Täter verschafften sich unbemerkt Zugang zu dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Nach dem Taubenberg und nahmen das Bike mit.
Das E-Bike war rund 3500 Euro wert. Der Sachschaden war hingegen mit zehn Euro vergleichsweise gering.
Am Montagabend wurde gegen 22.15 Uhr in einen 24-Stunden-Automatenladen am Klostermarkt in der Altstadt eingebrochen.
Wie die Polizei mitteilte, beschädigte dort der unbekannte Täter die Scheibe eines Automaten und stahl Waren im Wert von 200 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.
Ebenfalls am Montagabend wurde eine Simson S 51 gestohlen, die auf einem Parkplatz an der Neundorfer Straße/Schenkendorfstraße in der Bahnhofsvorstadt sicher abgestellt war.
Die Seitendeckel und der Tank der entwendeten S51 sind gelb lackiert. Der Wert der Simson wird auf 3000 Euro geschätzt.
Büro der Plauener Stadthalle aufgebrochen
Doch auch das sollte es noch nicht gewesen sein. Im Zeitraum zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagvormittag (8.30 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büro der Stadthalle in der Reichenbacher Straße.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatten die Einbrecher es auf elektronische Gegenstände abgesehen, unter anderem eine Fotokamera samt Zubehör. Der Gesamtstehlschaden wird mit 4000 Euro beziffert. Zudem verursachten die Täter einen dreistelligen Sachschaden.
Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.
Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag wurde in der Hammertorvorstadt ein Baucontainer an der Auenstraße gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchten die Langfinger den Container und klauten einen Schlüsselband. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.
In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, denen an den besagten Orten etwas aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen.
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