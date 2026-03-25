E-Bike, Kamera und Simson gestohlen: Mehrere Einbrüche in Plauen

Plauen - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Plauen ( Vogtland ) gemeldet. Der Gesamtschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt.

Unter anderem wurde auch ein E-Bike im Wert von rund 3500 Euro geklaut. (Symbolbild) © 123RF/Docian

So wurde unter anderem im Ortsteil Reusa ein E-Bike vom Typ Bulls Copperhead Evo 1 geklaut. Laut Polizeiinformationen wurde es zwischen Sonntag (14 Uhr) und Dienstag (15 Uhr) entwendet.

Unbekannte Täter verschafften sich unbemerkt Zugang zu dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Nach dem Taubenberg und nahmen das Bike mit.

Das E-Bike war rund 3500 Euro wert. Der Sachschaden war hingegen mit zehn Euro vergleichsweise gering.

Am Montagabend wurde gegen 22.15 Uhr in einen 24-Stunden-Automatenladen am Klostermarkt in der Altstadt eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, beschädigte dort der unbekannte Täter die Scheibe eines Automaten und stahl Waren im Wert von 200 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Ebenfalls am Montagabend wurde eine Simson S 51 gestohlen, die auf einem Parkplatz an der Neundorfer Straße/Schenkendorfstraße in der Bahnhofsvorstadt sicher abgestellt war.

Die Seitendeckel und der Tank der entwendeten S51 sind gelb lackiert. Der Wert der Simson wird auf 3000 Euro geschätzt.