Überforderter Rentner auf Irrfahrt: Seine Ehefrau wartet vergeblich vor Arztpraxis

Mainz - Eine Ehefrau wartete in Mainz vergeblich darauf, dass ihr Mann (90) sie mit dem Auto vom Arzt abholt. Der Grund ist tragisch und komisch zugleich.

Nach einer Irrfahrt durch Mainz muss ein Senior (90) um seinen Führerschein bangen. (Symbolfoto) © Wolfram Kastl/dpa

Der 90-Jährige war am Montagvormittag wohl minimal überfordert, als er mit seinem Wagen über die Binger Straße kutschierte. Dabei wollte er doch eigentlich nur seine Frau von einem Arzttermin abholen.

Mit eingeschaltetem Warnblinker war der Rentner gerade über eine rote Ampel gedüst, als die Polizei seiner Irrfahrt ein Ende setzte.

Im Zuge der anschließenden Kontrolle schilderte er sein Elend: Hinter ihm fahrende Verkehrsteilnehmer hätten ihn durch ihr Hupen derart irritiert, dass er seine Abfahrt verpasst und stattdessen einfach weiter geradeaus gefahren sei. Anschließend habe er glatt vergessen, wo sich die Arztpraxis befindet, an der seine Frau auf ihn wartet.

In Begleitung vom Freund und Helfer erreichte der 90-Jährige dann doch noch sein ursprüngliches Ziel. Von seiner Frau fehlte an besagter Arztpraxis aber jede Spur. Sie hatte offenbar das Warten auf ihren Gatten satt und fuhr zwischenzeitlich einfach per Anhalter nach Hause.