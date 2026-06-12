Ein Rucken und plötzlich brennt's: Mercedes fackelt komplett ab
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Mahndorf - Am frühen Freitagmorgen ist in Mahndorf (Landkreis Harz) ein Auto in Vollbrand geraten.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, befuhr ein 57-Jähriger gegen 4 Uhr die K1324 in Richtung Schachdorf Ströbeck.
Während der Fahrt bemerkte der Mercedes-Fahrer ein kurzes Rucken im Motorraum des Wagens und hielt an.
Als er den Motorbereich prüfen wollte, stellte er eine starke Rauchentwicklung fest.
Polizeimeldungen Erst 13-Jährige missbraucht, dann 57-Jährige auf Feldweg angegriffen
Wenig später stand sein Auto bereits in Vollbrand und wurde komplett zerstört.
Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Wagen aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Titelfoto: Polizeirevier Harz