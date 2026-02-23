Ein Verletzter nach Messer-Angriff in Schule: 13-Jähriger festgenommen

Bretten - Ein 13-Jähriger soll einen anderen Schüler an einer Schule in Bretten bei Karlsruhe mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben.

Die Polizei rückte im Großeinsatz zu der Bildungseinrichtung aus. © Bernd Weißbrod/dpa

Zum Opfer und den möglichen Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben, kündigte aber eine Mitteilung für den Nachmittag an.

Die Polizei habe den Verdächtigen außerhalb der Stadt festgenommen, sagte Polizeisprecher Ralf Eisenlohr in einem Instagram-Beitrag des Präsidiums. Die Verletzungen des Opfers seien oberflächlich, sagte er der dpa.

Rettungskräfte behandelten es den Angaben zufolge in der Schule. Andere Schülerinnen und Schüler seien nach ersten Erkenntnissen nicht involviert gewesen.

Nach der Festnahme gab die Polizei Entwarnung. Vor Ort suchten die Einsatzkräfte nach möglichen Beweismitteln, wie Eisenlohr sagte.

Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland strafunmündig. Ihnen droht kein Strafverfahren. Das Jugendamt werde aber eingeschaltet, sagte Eisenlohr.