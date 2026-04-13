Einbrecher legen Feuer in Friseursalon – Flammen drohen, auf Hotel überzugreifen!

Berlin - Am Sonntag sind mehrere Personen in einen Friseursalon in Berlin-Lichtenrade eingedrungen und haben mitten im Laden eine Couch in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Hotel verhindern. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gegen 1.20 Uhr zertrümmerten die Täter die Scheibe des Salons am Lichtenrader Damm und verschafften sich so Zugang.

Dort kippten sie eine noch unbekannte Flüssigkeit über eine Couch und zündeten sie an. Anschließend flüchteten sie in bislang unbekannte Richtung.

Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort, löschte die Flammen und verhinderte, dass das Feuer auf ein benachbartes Hotel übergriff.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.