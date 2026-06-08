Einbrecher machen fette Beute: 300.000 Euro Schaden, Kripo im Einsatz

Schwaig bei Nürnberg - Im Landkreis Nürnberger Land sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen und haben dabei Beute im Wert von etwa 300.000 Euro gemacht.

Unbekannte brachen laut Polizei in Schwaig im Nürnberger Land in ein Wohnhaus ein und klauten Schmuck sowie weitere Wertgegenstände. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, passierte die Tat zwischen Donnerstag, 8 Uhr, und Sonntag, 21.45 Uhr, am Mittelbügweg in Schwaig.

Die Täter verschafften sich dabei laut Angaben gewaltsam Zugang zu dem Haus.

"Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein Fenster im Obergeschoss in das Anwesen", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Im Inneren des Hauses entwendeten sie hochwertigen Schmuck sowie weitere Wertgegenstände."

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren am Tatort. Im Anschluss übernahm die Schwabacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.