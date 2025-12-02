Einbruch bei Juwelier: Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung

Zirndorf - Im mittelfränkischen Landkreis Fürth hat am Dienstag gegen 3 Uhr ein Dieb bei einem Juwelier zugeschlagen.

Die Polizei sucht nach einem Schmuck-Dieb und hofft dabei auf die Mithilfe möglicher Zeugen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Unbekannte hat die Schaufensterscheibe des Schmuckhändlers an der Nürnberger Straße 3 in Zirndorf eingeschlagen und Gegenstände aus der Auslage gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, laufen die Maßnahmen vor Ort.

"Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem Spuren am Tatort."

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kripo führt die Ermittlungen und hofft auf Hilfe von möglichen Zeugen.