Teenager bricht in beliebten sächsischen Burgerladen ein, futtert sich durch und verletzt sich

Krostitz - "SM Smash Burgers" ist in der Region Krostitz, in Leipzig und darüber hinaus bekannt für richtig gute Smash Burger. Genau daran dachte wohl auch ein 16-Jähriger, als er am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in den gastronomischen Betrieb einbrach und sich wie selbstverständlich am Kühlschrank und der Trinkgeldkasse bediente.

Der Teenager zerschlug die Scheibe mit einem großen Stein (l.). Die Besitzer haben den Bereich jetzt erst einmal provisorisch mit einer Holzplatte abgedeckt (r.) © Bildmontage: SM Smash Burgers/Steve Meinicke

Wie Steve Meinicke, der Besitzer des Ladens auf TAG24-Anfrage mitteilte, schlug der Teenager eine Fensterscheibe mit einem großen Stein ein und stieg so in das Geschäft in der Delitzscher Straße ein. Das bestätigte auch die Polizeidirektion Leipzig.

Im Innenraum der Gaststätte bediente der 16-Jährige sich dann an verschiedenen Getränken und Lebensmitteln.

Laut Meinicke ließ er sich unter anderem Cola, Red Bull, Bockwürstchen und Hanuta schmecken. "Aus der Trinkgeldkasse fehlten außerdem circa 130 bis 160 Euro", so der Besitzer.

Polizeibeamte des Polizeireviers Delitzsch überwältigten den Teenager noch am Tatort. Durch den Einbruch hatte er sich an den Händen verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Gegen ihn wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.