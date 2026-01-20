Einbruch in Firma: Täter richten hohen Schaden an, aber klauen wohl nichts

Heilbad Heiligenstadt - In Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) sind am Wochenende mehrere Täter in eine Firma eingebrochen.

Die Täter hinterließen ihre Spuren am Gebäude. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wie die Polizei inzwischen erklärte, hatte sich die Tat am vergangenen Samstag zwischen 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr ereignet.

Den Angaben nach hatten drei Einbrecher widerrechtlich das Grundstück eines Betriebes in der Josef-Rodenstock-Straße betreten.

Anschließend war das Trio auf das Firmengebäude zugesteuert und hatte mehrere Solar-Panels entfernt sowie die Außenwände aufgetrennt, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen.

Laut Polizei verursachten die Täter einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Gebäude sei wohl jedoch nichts gestohlen worden, wie aus ersten Ermittlungen der Beamten hervorgeht.