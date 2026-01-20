Einbruch in Firma: Täter richten hohen Schaden an, aber klauen wohl nichts
Heilbad Heiligenstadt - In Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) sind am Wochenende mehrere Täter in eine Firma eingebrochen.
Wie die Polizei inzwischen erklärte, hatte sich die Tat am vergangenen Samstag zwischen 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr ereignet.
Den Angaben nach hatten drei Einbrecher widerrechtlich das Grundstück eines Betriebes in der Josef-Rodenstock-Straße betreten.
Anschließend war das Trio auf das Firmengebäude zugesteuert und hatte mehrere Solar-Panels entfernt sowie die Außenwände aufgetrennt, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen.
Laut Polizei verursachten die Täter einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Gebäude sei wohl jedoch nichts gestohlen worden, wie aus ersten Ermittlungen der Beamten hervorgeht.
Die Kripo Nordhausen sicherte vor Ort Spuren. Hinweise zur Tat und den Tätern nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Nordhausen