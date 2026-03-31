Einbruchsserie in Rochlitz? Täter steigen in mehrere Häuser ein

In Rochlitz stiegen Einbrecher in mehrere Gebäude ein. (Symbolfoto) © 123RF/Andriy Popov

Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter offenbar in der Nacht zu Montag zugeschlagen. Zunächst hatten sie in der Poststraße die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus ausgehebelt und dann acht Kellerabteile aufgebrochen. Nach ersten Angaben klauten die Einbrecher Schmuck und einen Computer. Der Gesamtschaden liegt bei mehr als 1000 Euro.

Ähnlich gingen Täter in einem Wohnblock in der Hochuferstraße vor. "In Summe brachen die Einbrecher dann fünf Kellerparzellen auf. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand erbeuteten die Täter aus mindestens einem Abteil mehrere Zigarettenschachteln sowie Elektrogeräte und Campingzubehör im Gesamtwert von einigen hundert Euro", so ein Polizeisprecher.

Auch in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße gingen die Bösewichte auf vergleichbare Art und Weise vor und nahmen aus einem Keller ein Computer-Bauteil im Wert von etwa 1000 Euro mit.