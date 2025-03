Drei Wohnungs-Einbrüche in Dresden: Eines scheint jedoch festzustehen

Dresden - Drei Einbrüche in Dresden-Gorbitz, Südvorstadt und Cossebaude beschäftigen derzeit die Polizei. Doch eines scheint bereits festzustehen: Die Einbrecher gingen so unterschiedlich vor, dass es wohl keinen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

Die Polizeidirektion Dresden berichtete am Mittwoch über alle drei Einbrüche. © Paul Glaser/dpa-Zentralbild/dpa

Irgendwann zwischen Sonntag, dem 23. März, 18 Uhr, und Dienstag, dem 25. März, 7.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum ersten Einbruch. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, dort hebelten sie die Tür einer Wohnung auf.

"Sie durchsuchten die Räume und stahlen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Portmonee und einer Geldkassette", schreibt die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

In einer weiteren Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Semperstraße gab es am Dienstag, dem 25. März, zwischen 10.30 und 12.15 Uhr den nächsten Einbruch.

Diesmal war jedoch unklar, wie der oder die Täter dort eingebrochen waren. Eine abschließende Übersicht über das Diebesgut lag zunächst nicht vor. Vor Ort seien aber Gegenstände durchwühlt und Getränkeflaschen umgekippt worden, sagte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.