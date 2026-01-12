Einfach vergessen? Mann lässt 9000 Euro am Flughafen liegen

Köln - Ein herrenloser Rucksack sorgte am Freitagnachmittag am Flughafen Köln /Bonn für mächtig Aufregung.

Die Polizei brachte das verlorene Gepäck zum anscheinend wohlhabenden Besitzer (68) zurück. (Symbolfoto) © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Wie die Polizei berichtet, staunten die Beamten beim Blick in das Gepäckstück nicht schlecht: Darin befanden sich über 9000 Euro Bargeld.

Die Bundespolizisten reagierten sofort und überprüften den Inhalt. Neben dem Geld fanden sie persönliche Dokumente und ein Handy.

Schnell war klar: Der Besitzer musste gefunden werden. Dank Videoaufnahmen konnten sie einen Hinweis auf einen Mann bekommen.

Ein Lautsprecheraufruf blieb zwar zunächst erfolglos, doch kurze Zeit später hatten sie den 68-jährigen Italiener dann im Terminal ausfindig gemacht.