Einfach vergessen? Mann lässt 9000 Euro am Flughafen liegen
Köln - Ein herrenloser Rucksack sorgte am Freitagnachmittag am Flughafen Köln/Bonn für mächtig Aufregung.
Wie die Polizei berichtet, staunten die Beamten beim Blick in das Gepäckstück nicht schlecht: Darin befanden sich über 9000 Euro Bargeld.
Die Bundespolizisten reagierten sofort und überprüften den Inhalt. Neben dem Geld fanden sie persönliche Dokumente und ein Handy.
Schnell war klar: Der Besitzer musste gefunden werden. Dank Videoaufnahmen konnten sie einen Hinweis auf einen Mann bekommen.
Ein Lautsprecheraufruf blieb zwar zunächst erfolglos, doch kurze Zeit später hatten sie den 68-jährigen Italiener dann im Terminal ausfindig gemacht.
Der Rucksack samt Bargeld und Wertgegenständen konnte ihm eindeutig zugeordnet werden. Warum der Mann so viel Bargeld mit sich herumschleppte, führte die Polizei nicht weiter aus.
Der Italiener durfte die Dienststelle später zusammen mit einem Angehörigen wieder verlassen.
Titelfoto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin