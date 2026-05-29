Einreisekontrolle in Kehl eskaliert: Bundespolizei schießt auf Autofahrer (21)

Kehl - Der Versuch einer Kontrolle am Grenzübergang in Kehl (Ortenaukreis) ist in der Nacht eskaliert. Ein Autofahrer soll mehrfach gezielt auf Bundespolizisten zugefahren sein. Am Ende fielen Schüsse.

Die Bundespolizei wollte den jungen Fahrer bei der Einreise nach Deutschland kontrollieren. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa

Der 21 Jahre alte mutmaßliche Fahrer sollte bei der Einreise nach Deutschland an der Europabrücke kontrolliert werden, wie die Polizei mitteilte. Statt anzuhalten, habe er aber Gas gegeben und sei direkt auf die Beamten zugefahren.

Diese mussten demnach zur Seite springen. Anschließend habe der Fahrer gewendet und sei zurück Richtung Frankreich gefahren.

Auf der Straße versuchten zwei Beamte den Angaben nach erneut, das Auto zu stoppen. Auch auf sie sei der Wagen zugerast, weshalb die Beamten die Schüsse auf ihn abgaben. Die beiden mussten ebenfalls zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden – so wie ein weiterer Beamter kurz vor der Grenze.

Auf französischem Boden fanden nacheilende Bundespolizisten demnach den abgestellten Wagen und beobachteten, wie zwei Männer flüchteten.