Einsatz auf Raststätte an der A38: Polizei überwältigt Sonnenbrillen-Dieb
Allstedt - In der Nacht auf Sonntag sorgte ein Mann auf einer Raststätte an der A38 bei Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) für einen Polizeieinsatz.
Gegen 0.30 Uhr habe das Polizeirevier Mansfeld-Südharz einen Anruf von Mitarbeitern eines Shops erhalten. Sie teilten mit, dass ein Besucher stehlen wollte und dabei erwischt wurde.
Der 38-Jährige hatte es dabei auf eine Sonnenbrille abgesehen, heißt es weiter. Als die Einsatzkräfte eintrafen und ihn zur Rede stellen wollten, wurde der Mann aggressiv.
Die Beamten mussten sich Beleidigungen anhören und provokante Gesten über sich ergehen lassen. Als sich der vermeintliche Dieb ausweisen sollte, versuchte er zu flüchten.
Um ihn daran zu hindern, mussten die Polizisten körperlichen Zwang anwenden.
Nachdem seine Identität festgestellt wurde, bekam der 38-Jährige einen Platzverweis für das Raststättengebäude. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Diebstahls, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa