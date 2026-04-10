Einsatz wegen häuslicher Gewalt: 47-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer

Ortenburg - Ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt ist im niederbayerischen Ortenburg eskaliert. Wie die Polizei im Landkreis Passau mitteilte, wurden die Beamten alarmiert, nachdem ein 47-Jähriger seine Lebensgefährtin geschlagen haben soll.

Auch nach der Festnahme riss die Aggressivität des betrunkenen Mannes nicht weniger. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Bei Ankunft der Streife am Einsatzort habe sich die Lage sofort zugespitzt. Der Mann habe sich bereits mit einem Messer in der Hand auf dem Gehweg befunden.

Laut Polizeibericht näherte er sich den Einsatzkräften immer wieder unter massiven Drohgebärden.

Da der 47-Jährige nicht auf die Anweisungen der Beamten reagierte, setzten diese Pfefferspray ein. Erst so gelang es, den Mann zu überwältigen und zu fesseln. Bei der Festnahme wurden sowohl der Angreifer als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Der Beschuldigte wurde unter polizeilicher Bewachung zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Aggressivität des Mannes riss auch nach der Festnahme nicht ab.

Er habe die Einsatzkräfte durchgängig beleidigt und bedroht, hieß es vonseiten der Polizei. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten: Der 47-Jährige war zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert.