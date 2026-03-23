Einschusslöcher in Hausfassade: Wollte der Täter danach in fremde Bude einsteigen?
Von Frank Christiansen
Neuss - Nach mehreren nächtlichen Schüssen auf ein Wohnhaus in Neuss ist eine Stunde später mehrere Kilometer entfernt ein Jugendlicher mit einer scharfen Schusswaffe entdeckt und festgenommen worden.
Mehrere Projektile hätten die Fassade des Hauses in der Geulenstraße getroffen, ein Geschoss sei durch ein Fenster in eine leer stehende Wohnung eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand.
Eine Zeugin habe nach den Schüssen ein schwarzes Auto mit hoher Geschwindigkeit davonfahren sehen.
Etwa eine Stunde später habe ein Zeuge einen versuchten Wohnungseinbruch in der Innenstadt gemeldet. Einsatzkräfte stießen dort auf den bewaffneten Jugendlichen.
Nun werde er auf Schmauchspuren untersucht und es werde geprüft, ob die Kugeln aus seiner Waffe abgegeben wurden.
Die Ermittler prüfen auch, ob beide Taten zusammenhängen. Weitere Details nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.
Titelfoto: Jan Ohmen