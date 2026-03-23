Einschusslöcher in Hausfassade: Wollte der Täter danach in fremde Bude einsteigen?

In Neuss sind in der Nacht zu Montag mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus abgefeuert worden. Ist der Täter ein bewaffneter Jugendlicher?

Von Frank Christiansen

Neuss - Nach mehreren nächtlichen Schüssen auf ein Wohnhaus in Neuss ist eine Stunde später mehrere Kilometer entfernt ein Jugendlicher mit einer scharfen Schusswaffe entdeckt und festgenommen worden.

Mindestens fünf Schüsse sollen auf das Wohnhaus abgegeben worden sein.
Mindestens fünf Schüsse sollen auf das Wohnhaus abgegeben worden sein.  © Jan Ohmen

Mehrere Projektile hätten die Fassade des Hauses in der Geulenstraße getroffen, ein Geschoss sei durch ein Fenster in eine leer stehende Wohnung eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand.

Eine Zeugin habe nach den Schüssen ein schwarzes Auto mit hoher Geschwindigkeit davonfahren sehen.

Etwa eine Stunde später habe ein Zeuge einen versuchten Wohnungseinbruch in der Innenstadt gemeldet. Einsatzkräfte stießen dort auf den bewaffneten Jugendlichen. 

Rentnerin wird sechs Monate lang nach "Flaschenpost" gefragt: Der Grund ist kurios
Polizeimeldungen Rentnerin wird sechs Monate lang nach "Flaschenpost" gefragt: Der Grund ist kurios

Nun werde er auf Schmauchspuren untersucht und es werde geprüft, ob die Kugeln aus seiner Waffe abgegeben wurden.

Eine Stunde nach der Tat hat die Polizei einen bewaffneten Jugendlichen erwischt. Ist es der Schütze?
Eine Stunde nach der Tat hat die Polizei einen bewaffneten Jugendlichen erwischt. Ist es der Schütze?  © Jan Ohmen

Die Ermittler prüfen auch, ob beide Taten zusammenhängen. Weitere Details nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Titelfoto: Jan Ohmen

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: