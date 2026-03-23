Einschusslöcher in Hausfassade: Wollte der Täter danach in fremde Bude einsteigen?

Neuss - Nach mehreren nächtlichen Schüssen auf ein Wohnhaus in Neuss ist eine Stunde später mehrere Kilometer entfernt ein Jugendlicher mit einer scharfen Schusswaffe entdeckt und festgenommen worden.

Mindestens fünf Schüsse sollen auf das Wohnhaus abgegeben worden sein. © Jan Ohmen

Mehrere Projektile hätten die Fassade des Hauses in der Geulenstraße getroffen, ein Geschoss sei durch ein Fenster in eine leer stehende Wohnung eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand.

Eine Zeugin habe nach den Schüssen ein schwarzes Auto mit hoher Geschwindigkeit davonfahren sehen.

Etwa eine Stunde später habe ein Zeuge einen versuchten Wohnungseinbruch in der Innenstadt gemeldet. Einsatzkräfte stießen dort auf den bewaffneten Jugendlichen.

Nun werde er auf Schmauchspuren untersucht und es werde geprüft, ob die Kugeln aus seiner Waffe abgegeben wurden.