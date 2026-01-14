Eklat an iranischer Botschaft: Demonstranten klettern über Zaun und reißen Flagge ab

Aus Protest gegen das iranische Regime drangen Demonstranten auf das Gelände der Botschaft ein.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Die Wut über das Regime im Iran erreicht nun auch Berlin. Mehrere Demonstranten drangen am Dienstagabend auf das Gelände der iranischen Botschaft ein, um ein deutliches Zeichen zu setzen.

Die iranische Flagge vor der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Berlin. © Fabian Sommer/dpa Im Stadtteil Dahlem stellte sich gegen 20 Uhr eine Gruppe mit einer historischen Fahne auf den Gehweg der Podbielskiallee direkt vor der Botschaft. Mitarbeiter des Objektschutzes sprachen die Personen an, woraufhin sie wieder verschwanden. Rund anderthalb Stunden später das gleiche Spiel – erneut zogen sie nach einer Ansprache ab. Doch um 22.45 Uhr kam die Gruppe zum dritten Mal zurück. Dieses Mal kletterten zwei Männer im Alter von 28 und 33 Jahren über den Zaun in der Peter-Lenné-Straße und gelangten auf das Botschaftsgelände. Währenddessen lenkten drei Männer und eine Frau gezielt die Sicherheitskräfte ab.

Historische Fahne als Zeichen gegen das Regime gehisst