Mann bietet Kind Geld für Sex an: 12-Jährige lockt mutmaßlichen Täter in Polizei-Falle

Stuttgart - Dank der mutigen und cleveren Reaktion eines zwölfjährigen Mädchens konnte die Stuttgarter Polizei am Freitag (3. Juli) einen Mann festnehmen. Der 44-Jährige steht im Verdacht, das Kind in der Klett-Passage sexuell bedrängt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich in der Stuttgarter Klett-Passage, einer Einkaufsgalerie unter dem Hauptbahnhof. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag gemeinsam mitteilen, ereignete sich der erschreckende Vorfall am frühen Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr. Die Zwölfjährige wartete in der Klett-Passage, als der Mann sie ansprach.

Er soll dem Mädchen einen Kuss auf die Wange gegeben und ihr Geld für sexuelle Handlungen angeboten haben.

Die Zwölfjährige ging zum Schein auf die Situation ein und tauschte mit dem 44-Jährigen die Handynummern aus. Im Anschluss machte sie sich umgehend auf den Weg zur Polizei.

Die Ermittler nutzten den Kontakt für eine Falle. Sie arrangierten kurze Zeit später ein fingiertes Treffen mit dem Tatverdächtigen in der Klett-Passage. Als der Mann dort ahnungslos auftauchte, nahmen die Beamten ihn fest.