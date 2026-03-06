Er war mit 1,58 Promille unterwegs: Schwarzfahrer greift Polizisten an

Halle - Teufel Alkohol hat sich am Donnerstag mal wieder von seiner schlimmsten Seite gezeigt. Der Übeltäter: ein 35-jähriger Deutscher, dem nun gleich mehrere Anzeigen anhängen.

Am Hauptbahnhof in Halle sorgte am Donnerstag ein Trunkenbold für jede Menge Ärger. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann hatte die S-Bahn von Leipzig nach Halle genommen, ohne sich jedoch den dafür nötigen Fahrschein zu besorgen. Kurz vor der Saalestadt begann dann das Drama: Als eine Zugbegleiterin seinen Fahrschein kontrollieren wollte, wurde der Mann aggressiv und schrie die Mitarbeiterin lautstark an.

Dem 35-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. In Halle angekommen, warf er jedoch sein Gepäck auf den Bahnsteig und versuchte, wieder in den Zug einzusteigen.

Als ein Mitarbeiter der Bahnsicherheit sich ihm in den Weg stellte, schlug der Unruhestifter ihm unvermittelt mit der Hand ins Gesicht. Daraufhin fixierte der Security-Mitarbeiter den Angreifer, fesselte ihn und alarmierte die Bundespolizei.

Auch nach Eintreffen der Beamten verhielt sich der Mann aggressiv und laut, beleidigte und bedrohte nach wie vor die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens. Die Mitarbeiter nahmen ihn mit aufs Revier, während er weiter lautstark um sich schrie und dabei auch eine verfassungswidrige Äußerung getätigt haben soll.