Er wollte Geld: 22-Jähriger feuert Waffe in Supermarkt ab
Unterhaching - Im Landkreis München hat ein 22-Jähriger am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt eine Kassiererin überfallen.
Der junge Mann bedrohte die 50-Jährige mit einer Waffe und verlangte Bargeld.
Nach Angaben der Polizei betrat der 22-Jährige aus dem Landkreis gegen Geschäftsschluss den Markt und ging direkt in den Kassenbereich.
"Er begab sich zum Kassenbereich, hielt dort der 50-jährigen Kassiererin eine Schusswaffe an den Kopf und forderte Bargeld", teilte das Polizeipräsidium München mit.
Die Kassiererin öffnete die Kasse und gab das Geld heraus. Danach verlangte der Täter weiteres Bargeld aus anderen Kassen sowie aus dem Tresor.
Um Druck zu machen, schoss er mindestens einmal in die Luft. Er flüchtete anschließend zu Fuß, ohne zusätzliches Geld zu bekommen. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen kurz darauf in unmittelbarer Nähe des Tatorts fest.
Polizei schnappt Verdächtigen in Tatort-Nähe
"Bei dem 22-Jährigen konnten die Tatwaffe mit zwei Magazinen, gefüllt mit Schreckschussmunition, sowie das erbeutete Bargeld aufgefunden werden."
Die Kassiererin erlitt laut Polizei einen Schock, aber immerhin keine äußerlichen Verletzungen. Zur Tatzeit waren auch Kunden im Markt. Mit ihnen habe der 22-Jährige nicht direkt kommuniziert.
Der Mann kam in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München, das Ergebnis der Haftprüfung steht noch aus. Gegen ihn wird wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt.
Titelfoto: 123rf/Pop Nukoonrat