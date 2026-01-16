Er wollte Geld: 22-Jähriger feuert Waffe in Supermarkt ab

Unterhaching - Im Landkreis München hat ein 22-Jähriger am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt eine Kassiererin überfallen.

Mindestens einmal soll der mutmaßliche Täter seine Waffe in dem Supermarkt abgefeuert haben. (Symbolbild) © 123rf/Pop Nukoonrat

Der junge Mann bedrohte die 50-Jährige mit einer Waffe und verlangte Bargeld.

Nach Angaben der Polizei betrat der 22-Jährige aus dem Landkreis gegen Geschäftsschluss den Markt und ging direkt in den Kassenbereich.

"Er begab sich zum Kassenbereich, hielt dort der 50-jährigen Kassiererin eine Schusswaffe an den Kopf und forderte Bargeld", teilte das Polizeipräsidium München mit.

Die Kassiererin öffnete die Kasse und gab das Geld heraus. Danach verlangte der Täter weiteres Bargeld aus anderen Kassen sowie aus dem Tresor.

Um Druck zu machen, schoss er mindestens einmal in die Luft. Er flüchtete anschließend zu Fuß, ohne zusätzliches Geld zu bekommen. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen kurz darauf in unmittelbarer Nähe des Tatorts fest.