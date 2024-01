Erfolg bei Grenzkontrollen: Mehrere Personen müssen in den Knast

Im Erzgebirge werden die Grenzkontrollen fortgesetzt. Immer wieder werden dabei Verstöße festgestellt. (Archivbild) © Harry Härtel/ Härtelpress

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, erwischten die Beamten am Freitagabend in Reitzenhain zwei Jugendliche (16, 17), die mit einem Microcar von Tschechien nach Sachsen wollten. Als sich die Polizisten das Auto genauer vornahmen, entdeckten sie sowohl unter dem Fahrer- als auch unter dem Beifahrersitz versteckt illegale Feuerwerkskörper. Die Böller der Kategorien 3 und 4 sind in Deutschland erlaubnispflichtig, die die Jugendlichen aber nicht vorweisen konnten.

Die Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt, und die beiden jungen Männer erhielten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Außerdem wurden die Erziehungsberechtigten über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die beiden Jugendlichen waren nicht die Einzigen, die die Bundespolizei in den vergangenen Tagen erwischt. Ein Rumäne (31) war von der Staatsanwaltschaft Passau ausgeschrieben. Er hatte vom dortigen Amtsgericht eine Strafe von knapp 1400 Euro, beziehungsweise 130 Tage Ersatzfreiheitsstrafe wegen Urkundenfälschung kassiert.

Da er die Strafe nicht zahlen konnte, wurde er direkt in eine JVA gebracht.