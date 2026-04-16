Ermordeter Obdachloser am Karlsruher Bahnhof: Mann (37) festgenommen

Karlsruhe - Nach dem Fund eines Toten am Hauptbahnhof in Karlsruhe hat die österreichische Polizei einen 37-Jährigen in Salzburg festgenommen.

In einem leer stehenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs in Karlsruhe wurde der Tote aufgefunden. © Robin Wille/dpa

Der Mann wurde per europäischem Haftbefehl gesucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Nach seiner Festnahme am Dienstag befindet sich der Mann nach wie vor in Österreich.

Nun wird seine Auslieferung veranlasst, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Inwiefern Verdächtiger und Opfer in Verbindung stehen, werde ermittelt.

Die Hintergründe der Tat blieben weiterhin unklar.

Das 42-jährige Opfer wurde vergangenen Freitag in einem unbewohnten Gebäude am Bahnhofsplatz gefunden. Gegen den Festgenommenen besteht der dringende Tatverdacht eines Tötungsdelikts.