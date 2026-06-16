Erneut Droh-Mails an Harzer Schule - doch Polizei steht vor Rätsel

Halberstadt - Schon wieder! Die Polizei rückte am Montagmorgen zu einem Großeinsatz an einer Harzer Schule aus - doch eigentlich war nichts vorgefallen.

Die Polizei überwachte eine Schule im Harz, nachdem dort Droh-Mails eingegangen waren. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

In der Nacht auf Montag wurden vermeintliche Droh-Mails an eine Sekundarschule in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) gesendet, in der Gewalttaten gegen Schüler und Lehrer angekündigt wurden.

Die Beamten nahmen die Drohung ernst und beobachteten sowohl am Montag als auch Dienstag das Geschehen, führten Kontrollen durch.

"Im Zuge der [...] Ermittlungen gelangte die Polizei zu der Einschätzung, dass derzeit nicht von einer Ernsthaftigkeit der angekündigten Tat auszugehen ist", teilte das Polizeirevier Harz mit.

Vielmehr vermuten die Polizisten sogenanntes "Swatting": Das ist das vorsätzliche Auslösen eines Polizeieinsatzes durch falsche Drohungen von Geiselnahmen, Amokläufen und ähnlichem.

Der Übeltäter und seine Beweggründe werden jetzt ermittelt. Es habe zu keiner Zeit eine ernsthafte Gefahr für die Schüler oder Lehrkräfte bestanden, hieß es.