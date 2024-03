13.03.2024 12:16 Erneuter Einsatz im Discounter: Ladendetektiv stellt Langfinger zur Rede

In einem Netto-Markt in Rostock ist es den zweiten Tag in Folge zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Discounter wurde jeweils von einem Langfinger heimgesucht.

Von Bastian Küsel

Rostock - Das gibt es doch nicht: Nach dem eskalierten Zwischenfall mit einem Ladendieb am gestrigen Dienstag ist derselbe Netto-Markt in Rostock am heutigen Mittwochmorgen erneut von einem Langfinger heimgesucht worden. In einem Netto-Markt in Rostock ist es den zweiten Tag in Folge zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Discounter wurde jeweils von einem Langfinger heimgesucht. © Stefan Tretropp Wie Sprecherin Katja Weizel von der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, wurden die Beamten gegen 7.40 Uhr über den Dieb in dem Discounter an der Pablo-Picasso-Straße informiert. Demnach hatte sich der Mann mehrere Waren unter den Nagel gerissen und wollte den Markt daraufhin verlassen, ohne zu bezahlen. Als er von dem aufmerksamen Ladendetektiv zur Rede gestellt wurde, reagierte der Dieb aggressiv, ehe er in unbekannte Richtung flüchten konnte. Polizeimeldungen Meterhohe Flammen: Mehrere Mietfahrzeuge brennen in Kreuzberg Damit ging der Diebstahl deutlich glimpflicher aus als am gestrigen Dienstag, als der Ladendetektiv von dem Täter tätlich angegriffen wurde und Pfefferspray einsetzen musste. Mindestens fünf Personen wurden dadurch leicht verletzt. Inzwischen konnte die Polizei in diesem Fall einen 44-jährigen Rostocker als Täter identifizieren. Bei dem Dieb vom heutigen Mittwoch handelt es sich jedoch um einen anderen Mann.

