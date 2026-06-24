Erzgebirge: Aggro-Mann beschimpft Fußgängerin und bedroht sie mit Baustellen-Schild
Annaberg-Buchholz - Ein Mann (24) sorgte am Dienstagmorgen in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) für Ärger. Erst warf er ein Schild auf die Straße, dann beschimpfte er eine Passantin. Als die Polizei anrückte, rastete der 24-Jährige aus.
Das Ganze spielte sich gegen 5.45 Uhr in der Straße Oberer Kirchplatz ab. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der junge Mann ein Baustellen-Verkehrsschild aus der Verankerung riss und dieses auf die Straße warf.
"Danach beschimpfte der Täter zudem eine derzeit unbekannte Passantin, die zu ihrem Auto gelaufen war", teilt ein Polizeisprecher mit.
Verrückt! Anschließend soll der Deutsche das Baustellenschild genommen und die Frau damit bedroht haben. Glücklicherweise wurde die Passantin nicht verletzt.
"Die alarmierten Polizisten stellten den augenscheinlich erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen wenige Minuten später am Ort des Geschehens", so die Beamten.
Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der 24-Jährige war somit sturzbesoffen! Die Beamten nahmen den Suff-Mann aufs Revier – nach einiger Zeit wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.
Dennoch hat der junge Mann nun jede Menge Ärger am Hals. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung, Beleidigung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.
Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet?
Zudem werden Zeugen gesucht: Wer hat den Vorfall am Dienstagmorgen beobachtet? Vor allem suchen die Beamten die bislang unbekannte Frau, die bedroht und beleidigt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg unter der Rufnummer 03733/880 entgegen.
Ein ähnlicher Irrsinn spielte sich erst am vergangenen Wochenende in Zwickau ab. Dort hatte ein Aggro-Mann (35) gegen Fahrzeuge getreten und Steine nach Fußgängern geworfen. Der 35-Jährige wurde wegen seines psychischen Zustands in ein Krankenhaus gebracht.
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