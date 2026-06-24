Erzgebirge: Aggro-Mann beschimpft Fußgängerin und bedroht sie mit Baustellen-Schild

Annaberg-Buchholz - Ein Mann (24) sorgte am Dienstagmorgen in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) für Ärger. Erst warf er ein Schild auf die Straße, dann beschimpfte er eine Passantin. Als die Polizei anrückte, rastete der 24-Jährige aus.

Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen Mann (24), der in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) eine Passantin bedrohte und beleidigte. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Das Ganze spielte sich gegen 5.45 Uhr in der Straße Oberer Kirchplatz ab. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der junge Mann ein Baustellen-Verkehrsschild aus der Verankerung riss und dieses auf die Straße warf.

"Danach beschimpfte der Täter zudem eine derzeit unbekannte Passantin, die zu ihrem Auto gelaufen war", teilt ein Polizeisprecher mit.

Verrückt! Anschließend soll der Deutsche das Baustellenschild genommen und die Frau damit bedroht haben. Glücklicherweise wurde die Passantin nicht verletzt.

"Die alarmierten Polizisten stellten den augenscheinlich erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen wenige Minuten später am Ort des Geschehens", so die Beamten.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der 24-Jährige war somit sturzbesoffen! Die Beamten nahmen den Suff-Mann aufs Revier – nach einiger Zeit wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Dennoch hat der junge Mann nun jede Menge Ärger am Hals. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung, Beleidigung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.