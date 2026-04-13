Es klingelt an der Tür, dann wird Mann krankenhausreif geprügelt

Darmstadt - Ein Mann öffnete seine Wohnungstür und wurde völlig unvermittelt attackiert: Der 43-Jährige musste hinterher in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt, ein Verdächtiger wurde bereits gefasst.

Prügel-Attacke in Darmstadt-Eberstadt: Die Polizei ermittelt, ein Verdächtiger wurde bereits gefasst, nach einem zweiten Angreifer wird weiter gefahndet. (Symbolfoto) © Alexander Wittke/dpa

Der Angriff erfolgte am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Landstraße im Darmstädter Stadtteil Eberstadt, wie die Polizei in Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag gemeinsam mitteilten.

Demnach sollen gegen 15 Uhr zwei Männer an der Wohnungstür des Opfers geklingelt haben. Der 43-jährige Bewohner öffnete und wurde sofort angegriffen. Dabei wurde er von den beiden Tätern derart schwer verletzt, dass er hinterher vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste.

Unterdessen setzten umfangreiche Ermittlungen zum Aufspüren der beiden Schläger ein. "Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein 33-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden", ergänzte ein Sprecher.

Der gefasste Verdächtige soll noch am Montag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt werden, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden wird.