Knast-Razzia! JVA-Angestellte im Visier der Polizei, auch Wohnungen auf links gedreht

Rheinbach/Koblenz - Die Polizei durchsucht seit dem Morgen Räume der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rheinbach sowie Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz .

Die Justizvollzugsanstalt in Rheinbach ist "wegen Delikten im Amt" in den Fokus der Ermittler gerückt. © Thomas Banneyer/dpa

Hintergrund sind laut Polizei Bonn Ermittlungen gegen mehrere Justizbedienstete wegen Delikten im Amt. Ermittelt werde auch gegen Inhaftierte und ehemalige Inhaftierte.

Nach dpa-Informationen geht es unter anderem um Drogenschmuggel ins Gefängnis.

Wie ein Sprecher der Bonner Polizei auf dpa-Anfrage sagte, gibt es Durchsuchungen in dem Gefängnis in Rheinbach sowie in Wohnungen in Köln, Euskirchen, Rheinbach und Siegburg sowie in Rheinland-Pfalz.

Nach dpa-Informationen sind dort Wohnungen in den Landkreisen Mayen-Koblenz und Neuwied betroffen. Konkret sollen Beamte gegen Geld Handys und Drogen in die JVA geschmuggelt und Insassen übergeben haben.

Die verbotenen Gegenstände waren den Gefängnismitarbeitern laut den Ermittlungen draußen von Angehörigen oder Freunden übergeben worden.